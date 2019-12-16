Новым послом Украины в США станет Ельченко

Американская сторона уже согласовала кандидатуру нынешнего постпреда Украины в ООН

Новым послом Украины в США будет нынешний постпред в ООН Влдаимир Ельченко.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

Кандидатуру Ельченко уже согласовала и американская сторона. "Мы уже получили агреман (согласие на назначение посла, – ред.)", – сообщил Пристайко.

При этом, по словам министра, с кандидатурой посла в США Украина определилась еще два месяца назад.

Также Украина получила агреманы для нескольких послов в других странах.

"Уже полностью подготовились. По некоторых есть готовые указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении ряда руководителей важных для нас миссий", – рассказал Пристайко.

Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых полгода.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что основной причиной замены послов послужил тот факт, что большинство из них занимают эти должности дольше положенного термина.

Сам Чалый также прокомментировал свое увольнение: "Четыре года - достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".