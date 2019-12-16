У Путина отреагировали на законопроект Зеленского о децентрализации

По словам Дмитрия Пескова, документ "нужно очень внимательно изучать" на предмет соответствия Минским соглашениям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации "необходимо проанализировать на предмет соответствия" Минским соглашениям и "формуле Штайнмайера".

Об этом сообщает ТАСС.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", – заявил Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие упоминаний об особом статусе Донбасса, Песков подчеркнул, что "здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть минские договоренности, и в Париже (на саммите "нормандской четверки" 9 декабря, – ред.) стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям".

"В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", – заявил представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о внеснии изменений в Конституцию в части децентрализации.

В законе нет ни одного упоминания об ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе президента уже сообщали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские власти должны "услышать" Донбасс и согласовать децентрализацию с ОРДЛО.