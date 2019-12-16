Минские соглашения не точно определяют этапность реализации, – посол Франции

По словам посла, на данный момент минские договоренности являются лучшим документом, который позволит добиться прекращения конфликта на Донбассе

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Интерфакс-Украина заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины нуждаются в дополнительной интерпретации относительно этапности их реализации.

По словам посла, на данный момент минские договоренности являются лучшим документом, который позволит добиться прекращения конфликта на Донбассе.

"В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", – заявил де Понсен.

Он отметил, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель – мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели – это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", – пояснил де Понсен.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может.