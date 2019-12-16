Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом
2019-12-16 19:47:28
Глава государства проведет ряд встреч, а также переговоры в расширенном формате
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В рамках визита запланирована встреча главы украинского государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Али Асадовым. Также состоятся двусторонние переговоры в расширенном формате.
По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Президенты примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.
Также Зеленский вместе с супругой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины.
Как ранее сообщал Фокус:
- Азербайджанское издание report.az сообщило, что перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина депортировала азербайджанского блогера-оппозиционера Эльвина Исаева, который остро критиковал президента Ильхама Алиева.
- В конце ноября МТС за $734 млн продал Vodafone Ukraine азербайджанской Backcell, которая, по сообщениям СМИ, может принадлежать самому президенту Ильхаму Алиеву.