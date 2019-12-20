"Когда-то Москва подчинялась Киеву": В МИД ответили Путину по "исконно русским территориям"

В украинском ведомстве заверили, что "никакой нарратив Путина и никакие его выдумки" не будут работать для них работать

Когда президент РФ Владимир Путин говорит об "исконно русских территориях", нужно не забывать, что Москва, в свое время, была подчинена Киеву.

Об этом с трибуны Рады заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар, передает УП.

"Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины... Никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас", – заверил Боднар.

Также замминистра предложил "обратиться к истории" и вспомнить, кто кому принадлежал: "Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях".

Вчера, на большой пресс-конференции, Путин заявил о том, что украинская идентичность сформирована. При этом, по его мнению, украинцев "придумали" в 18 веке.

"Кто был автором – граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", – заявил президент РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", а также заявил, что решение большевицкого лидера Владимира Ленина о создании Советского Союза было "несколько странноватым".