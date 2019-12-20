Президент дал задание новому послу Украины в США

Зеленский и Ельченко обсудили перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с назначенным послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram.

Как сообщается, Зеленский и Ельченко обсудили перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений.

Кроме того, президент отдельно отметил необходимость и важность увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Ранее Ельченко был на должности Постоянного представителя Украины в ООН.

Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что основной причиной замены послов послужил тот факт, что большинство из них занимают эти должности дольше положенного термина.

Сам Чалый также прокомментировал свое увольнение: "Четыре года - достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".