СБУ выявила игорные заведения, которые крышуются самими правоохранителями

Правоохранители прекратили работу более 5300 игорных заведений, изъяв оборудование на 50 миллионов гривен.

Такие данные по состоянию на вечер 20 декабря привел премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Решение внеочередного заседания правительства выполняется безотлагательно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований", – говорится в сообщении.

Он также утверждает, что СБУ выявила игорные заведения, которые крышуются самими правоохранителями.

"Проходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", – добавил Гончарук.

В пресс-службе Нацполиции также сообщили, что полицейские пресекли деятельность 5300 игровых заведений по Украине и изъяли оборудования на 50 млн гривен.

"В соответствии с постановлением правительства и поручением министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу", – говорится в сообщении.

За соблюдением запрета игорного бизнеса следят 715 мобильных групп. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится ее демонтаж.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Президент Владимир Зеленский знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.

К 15:00 пятницы, 20 декабря, мобильные группы отработали более пятисот игровых заведений по всей стране.