В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований в Раде, – КИУ
2019-12-23 10:38:53
В декабре ни разу не проголосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина")
В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое – не проголосовали ни разу за месяц.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
В декабре ни разу не проголосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца.
Также в списке депутатов, которые почти не голосовали – Антон Яценко ( "За будущее"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар ("ОПЗЖ"), 7%; Игорь Палица ( "За будущее"), 9%; Александр Абдуллин ( "Родина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.
Однако, в Верховной Раде есть двое народных депутатов, принявших участие в 100% голосований Рады. Это Руслан Князевич с "Европейской солидарности" и Александр Бакумов со "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.
"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", – сообщил глава КИУ Алексей Кошель.
КИУ сообщал, что в октябре 13 народных депутатов пропустили 90% голосований.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1035-2 о финансовых санциях для народных депутатов за прогулы. "За" проголосовали 265 народных депутатов. 25 октября Зеленский подписал этот закон.
- Согласно подсчетам КИУ, за первые полтора месяца работы Верховной Рады 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.
- Замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал проект закона, которым предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (50-85 тыc. грн).