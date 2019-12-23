Зеленский и обмен пленными. Украинцы назвали политика и главное событие года

Большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине

Украинцы считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года – освобождение украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине.

Про Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана – по 5-7%.

"В.Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Ю.Бойко, В.Медведчука, В.Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока. Ю.Тимошенко – Центра и Запада, П.Порошенко – Запада. Интересно, что среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем В.Зеленского. Зато среди сторонников партии "Голос" Глава государства получил лучший результат чем С.Вакарчук", – сказано в сообщении.

Кроме того, согласно результатам опроса, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Также каждый пятый считает событием года возобновление переговоров относительно ситуации на Донбассе в "нормандском формате". 15% – выборы в Верховную Раду, 13% – выход сборной Украины по футболу в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, каждый десятый – укрепление курса гривни.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 13-17 декабря 2019 г.

Напомним, в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны – 25%.

Отметим, Фокус назвал президента Украины Владимира Зеленкого самым влиятельным человеком Украины 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние две недели, согласно опросу "Рейтинга", уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.

"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. В середине декабря уровень поддержи партии даже превысил результат на парламентских выборах. Сейчас за нее готовы проголосовать почти 48% украинцев.