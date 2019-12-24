Количество студентов за 10 лет снизилось почти вдвое, – Новосад

Министр представила Концепцию реформы финансирования и управления вузами

За последние 10 лет в Украине почти в два раза уменьшилось число студентов.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает УНН.

"Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое", – сказала она во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично стартует с 1 января.

При этом конкретных данных она не обнародовала.

Новосад также отметила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению числа учителей.

"Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей, – ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств", – отметила Новосад.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября министр Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 млрд гривен.