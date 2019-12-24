Количество студентов за 10 лет снизилось почти вдвое, – Новосад
2019-12-24 12:58:23
Министр представила Концепцию реформы финансирования и управления вузами
За последние 10 лет в Украине почти в два раза уменьшилось число студентов.
Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает УНН.
"Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое", – сказала она во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично стартует с 1 января.
При этом конкретных данных она не обнародовала.
Новосад также отметила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению числа учителей.
"Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей, – ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств", – отметила Новосад.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце сентября министр Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 млрд гривен.
- Также глава МОН заявляла, что в Украине работают учителей больше, чем необходимо. По ее мнению, в Украине действительно существует проблема, что количество учителей больше, чем нужно для нынешнего контингента учащихся.
Loading...