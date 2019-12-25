Украина сама дала повод к конфликту с Россией, – Лукашенко

Президент Беларуси отметил, что украинцы "не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией.

Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы".

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", – сказал лидер Беларуси.

Лукашенко отметил, что украинцы "не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым".

"Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал – де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?", – сказал президент Беларуси.

"Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сомневается в целесообразности союза с Россией.