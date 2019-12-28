Украина одобрила подписание мирового соглашения с "Газпромом"
2019-12-28 15:47:58
Подписать соглашение уполномочен министр юстиции Украины Денис Малюська
Украинское правительство одобрило проект мирового соглашения с "Газпромом".
Данное распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р опубликовано на правительственном портале.
"Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.
Согласно документу, подписать мировое соглашение от Киева уполномочен министр юстиции Украины Денис Малюська.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.
- 27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.
- Президент Владимир Зеленский назвал выплату компенсации для Украины "большой победой".
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