Украина одобрила подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Подписать соглашение уполномочен министр юстиции Украины Денис Малюська

Украинское правительство одобрило проект мирового соглашения с "Газпромом".

Данное распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р опубликовано на правительственном портале.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

Согласно документу, подписать мировое соглашение от Киева уполномочен министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.