Денисова: Сегодня домой могут вернутся 80 наших ребят
2019-12-29 11:58:44
Количество освобожденных в рамках обмена еще может поменяться
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в рамках обмена пленными боевики могут отпустить 80 украинцев.
"По предварительным данным, сегодня будeт освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться", - сообщила она в Facebook.
По ее словам, к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с пленными.
"Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - добавил она.
Ранее сообщалось, что обмен пройдет по формуле 87 на 55. Украина передаст 87 человек, а боевики – 55. В "ДНР" сообщили, что еще около 20 человек отказались ехать в ОРДЛО.
Фокус ведет текстовую трансляцию процесса обмена пленными.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.