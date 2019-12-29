"Долгожданное гуманитарное мероприятие". Меркель и Макрон приветствуют обмен пленными

В заявлении сказано, что теперь ожидается полное прекращение огня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР".

Об этом сказано в заявлении, обнародованным Елисейским дворцом.

"Это соответствует принятым 9 декабря на парижском саммите обязательствам содействовать освобождению и обмену людей, взятыми в плен в во время конфликта", – сказано в сообщении.

Макрон и Меркель поблагодарили участников Трехсторонней контактной группы за усилия, которые способствовали этому обмену. Они учитывают необходимость дальнейшей работы для обмена всех заключенных, и в этой связи напоминают о полном и безусловном доступе для международных организаций, в частности Международного комитета по правам человека и Красного Креста.

"По мере приближения Нового года и православного Рождества состоявшийся сегодня обмен заключенными является долгожданным гуманитарным мероприятием, который должен помочь восстановить доверие между сторонами. В соответствии с решениями Парижского саммита он должен теперь сопровождаться полным и всеобъемлющим выполнением прекращения огня, как это было подтверждено Трехсторонней контактной группой 18 декабря", – заявили Макрон и Меркель.

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