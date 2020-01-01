Кабмин без Авакова пожелал украинцам ощутить "реальные изменения" в новом году
2020-01-01 10:07:09
"За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы ощущали реальные изменения", – признают в правительстве
Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком поблагодарил украинцев за "сложный, но очень правильный выбор".
При этом, на видео присутствуют все члены правительства, кроме главы МВД Арсена Авакова и министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Гончарук отметил, что впервые в истории Украины президент, парламент и правительство работают единой командой: "Работают для того, чтобы страна реально изменилась".
"За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы ощущали реальные изменения", – признают в Кабмине.
Поэтому в правтельстве пожелали украинцам, чтобы в следующем году "нам всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире".
"И чтобы вы, наконец, ощутили реальные изменения в нашей стране", – добавил премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
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