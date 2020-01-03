В "Слуге народа" думают над повышением пенсионного возраста с 2023 года

Но этот процесс должен быть плавным, иначе "можно своих детей обречь на еще более худшую участь"

С 2023 или 2025 года в Украине могут начать повышать пенсионный возраст.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала нардеп от "СН" и глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова.

При этом, в "Слуге народа" говорят об "очень плавном" повышении пенсионного возраста.

"Например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года. Иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время, это не вопрос сегодняшнего дня", – отмечает Третьякова.

По ее словам, повышение пенсионного возраса приведет к поднятию самой пенсии. "А, можно еще напечатать деньги и раздать", – шутит депутат.

Также Третьякова сообщила, что в марте 2020 года будет индексация пенсии и запуск "второй пенсии", а потом уже власти будут думать о том, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения.

"Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – признают в "Слуге народа".

Как ранее сообщал Фокус:

В Минсоцполитики заявили, что накопительная пенсионная система вводиться пока не будет. По словам министра соцполитики, в стране нет созданной инфраструктуры для накопительной системы.

В Пенсионном фонде сообщили, что в 2019 году расходы на пенсии увеличились в 2,5 раза.