В ПЦУ пока не знают, как относиться к легализации марихуаны

В Церкви говорят, что у государства еще нет "четкого видения" по этому вопросу. Когда оно появится – тогда будет и позиция ПЦУ

Православная церковь Украины пока "не вникала" в вопрос легализации медицинской марихуаны.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Пока не вникали в этот вопрос, но мы поддерживаем те вещи, которые полезны для сохранения здоровья человека", – говорит Епифаний.

Также митрополит отметил, что государство еще не представило четкого видения или четкого законопроекта, который бы регулировал этот вопрос.

Вот когда вопрос легализации марихуаны будет унормирован "уже на выходе", тогда в ПЦУ и будут делать заявления – поддерживают они это или нет.

Отдельно предстоятель ПЦУ напомнил, что Церковь не обходит стороной вопросы здравоохранения и ранее делала заявления по вакцинациям.

Как ранее сообщал Фокус:

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В Верховную Раду могут подать новый законопроект о легализации медицинского каннабиса, рассказала глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что сейчас для легализации медицинской марихуаны нет ни законодательного процесса, ни процедуры