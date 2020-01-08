Украина и Иран будут координировать действия в расследовании крушения боинга, - Пристайко

2020-01-08 15:03:58

72 0

Вадим Пристайко поговорил с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорились координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета Boeing 737.

Об этом Пристайко написал на своей странице в Twitter.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили наши соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", – рассказал министр.

При этом, Иран не будет передавать черные ящики самолета производителю – американской компании Boeing.

Сама компания заявила, что находится в постоянном контакте с МАУ и готовы помочь.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту крушения украиского самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...