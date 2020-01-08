Украина и Иран будут координировать действия в расследовании крушения боинга, - Пристайко

Вадим Пристайко поговорил с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорились координировать действия следственных групп обеих стран для выяснения причины крушения украинского самолета Boeing 737.

Об этом Пристайко написал на своей странице в Twitter.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили наши соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", – рассказал министр.

При этом, Иран не будет передавать черные ящики самолета производителю – американской компании Boeing.

Сама компания заявила, что находится в постоянном контакте с МАУ и готовы помочь.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту крушения украиского самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев. Он поручил генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по катастрофе самолета.