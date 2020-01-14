Особый статус Севастополя будет сохранен до полной деоккупации, – представитель президента в АРК

2020-01-14 09:55:04

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По мнению Кориневича, ни один город Украины в будущем не должен иметь специальный статус

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что в законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти город Севастополь будет упоминаться как отдельная административно-территориальная единица Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

По мнению Кориневича, ни один город Украины не должен иметь специальный статус, однако пока Крым оккупирован, Севастополь временно будет его иметь, чтобы сохранить постоянство позиции Украины на международной арене и не дать повода для пропаганды, что якобы Украина "забыла" про Севастополь.

"Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины",  – написал Кориневич.

Как ранее сообщал Фокус:

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