Украина и Британия начали переговоры по новому базовому соглашению
2020-01-14 12:35:15
С украинской стороны в переговорах принимает участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар
Украина и Британия приступили к консультациям по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.
В переговорах принимает участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
"14 января с участием заместителя министра иностранных дел Василия Боднара начались украинско-британские рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией", – также говорится в сообщении министерства в Twitter.
В переговорах принимает участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.
За столом переговоров
Новый документ должен заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Британии из Евросоюза, который запланирован на 31 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина подпишет с Великобританией новый договор после того, как Великобритания пройдет процедуру выхода из Европейского союза.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет добиваться безвиза с Великобританией.
- В августе госсекретарь МИД Андрей Заяц заявил, что Великобритания пока не готова вести диалог с Украиной по поводу безвиза.