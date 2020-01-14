С украинской стороны в переговорах принимает участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар

Украина и Британия приступили к консультациям по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В переговорах принимает участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"14 января с участием заместителя министра иностранных дел Василия Боднара начались украинско-британские рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией", – также говорится в сообщении министерства в Twitter.

В переговорах принимает участие заместитель министра иностранных дел Василий Боднар

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

За столом переговоров

Новый документ должен заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Британии из Евросоюза, который запланирован на 31 января.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина подпишет с Великобританией новый договор после того, как Великобритания пройдет процедуру выхода из Европейского союза.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет добиваться безвиза с Великобританией.