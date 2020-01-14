Рада предварительно одобрила отмену адвокатской монополии

В случае принятия проекта в целом, услуги адвоката будут обязательны для подозревамых только по уголовным делам

Верховная Рада предварительно одобрила президентский проект внесения изменений в Конститутцию №1013 об отмене адвокатской монополии. "За" проголосовали 295 депутатов.

Цель закона – отменить норму, согласно которой представительство человека в суде осуществляет только адвокат.

Законопроект также предполагает, что адвокат обязателен только в том случае, если речь идет о защите от уголовного обвинения.

Таким образом, каждый человек сможет получить профессиональную юридическую помощь, говорится в пояснительной записке.

1 ноября КСУ признал конституционным указанный законопроект.

Теперь на одной из сессий Рады проект должны поддержать абсолютным большинством – не менее чем 300 голосами.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое заседание Рады после Нового года началось с минуты молчания в память о погибших при крушении боинга МАУ возле Тегерана.