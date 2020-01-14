Рада предварительно одобрила отмену адвокатской монополии
2020-01-14 13:55:18
В случае принятия проекта в целом, услуги адвоката будут обязательны для подозревамых только по уголовным делам
Верховная Рада предварительно одобрила президентский проект внесения изменений в Конститутцию №1013 об отмене адвокатской монополии. "За" проголосовали 295 депутатов.
Цель закона – отменить норму, согласно которой представительство человека в суде осуществляет только адвокат.
Законопроект также предполагает, что адвокат обязателен только в том случае, если речь идет о защите от уголовного обвинения.
Таким образом, каждый человек сможет получить профессиональную юридическую помощь, говорится в пояснительной записке.
1 ноября КСУ признал конституционным указанный законопроект.
Теперь на одной из сессий Рады проект должны поддержать абсолютным большинством – не менее чем 300 голосами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первое заседание Рады после Нового года началось с минуты молчания в память о погибших при крушении боинга МАУ возле Тегерана.
- Также сегодня в "Слуге народа" определились с кандидатурами на должность глав комитетов по внешней и по правовой политике.