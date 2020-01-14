Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой
2020-01-14 16:51:43
"За" проголосовали 340 нардепов
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой в связи с тем, что она временно исполняет обязанности директора ГБР.
"За" проголосовали 340 нардепов.
Ирина Венедиктова была главой комитета по вопросам правовой политики и нардепом Украины от партии "Слуга народа".
Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что место Ирины Венедиктовой в комитете займет Андрей Костин.
Андрей Костин – адвокат, ранее заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области, заместитель главы Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№108).
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.
- 2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.
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