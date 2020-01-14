Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой

"За" проголосовали 340 нардепов

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой в связи с тем, что она временно исполняет обязанности директора ГБР.

"За" проголосовали 340 нардепов.

Ирина Венедиктова была главой комитета по вопросам правовой политики и нардепом Украины от партии "Слуга народа".

Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что место Ирины Венедиктовой в комитете займет Андрей Костин.

Андрей Костин – адвокат, ранее заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области, заместитель главы Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№108).

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.

2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.