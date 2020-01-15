Рекордной будет залог для кандидатов в городские головы Киева – свыше 4 млн гривен

Новый Избирательный кодекс, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, повысил размер залогов для кандидатов и партий на выборах всех уровней почти в 40 раз по сравнению с кампанией 2015 года.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Предусматривается изменение формулы расчета, которая увеличивает размер залога ровно в 10 раз (четыре минимальные заработные платы на каждые 10 тысяч избирателей; предыдущая формула это же количество зарплат на каждые 100 тысяч избирателей).

Такая формула актуальна для: кандидатов в мэры в облцентрах и городах с числом избирателей от 90 000 и более; для партий, местные организации которых будут регистрировать свои списки в областные советы, городских советов в облцентрах (в т.ч. столицы) и городах с числом избирателей от 90 тысяч и более.

Увеличение размера залогов должно стать подтверждением серьезности намерений кандидатов, а также защитой от кандидатов-клонов, которые используются для оттягивания голосов от основного кандидата или для распределения мест в избирательных комиссиях.

Партии, городская организация которой будет выдвигать своих кандидатов в мэры во всех этих городах, только на залог нужно будет выложить более 20 миллионов гривен. Еще 20 миллионов партии придется потратить на регистрацию избирательных списков ее местных организаций на выборах депутатов в городские советы этих же 30 городов.

Рекордной будет залог для кандидатов в городские головы Киева – свыше 4 млн гривен. Эта сумма выше, чем для кандидата в президенты, которая также увеличилась с 2,5 до 3 млн гривен. На местных выборах 2015 года кандидат в мэры Киева должен был заплатить за участие всего 104 тысячи гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков.

В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.