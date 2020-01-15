"Герой и патриот": улицу в Крыму назовут в честь ликвидированного главаря "ДНР"

2020-01-15 20:14:24

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В РФ назвали Захарченко "беззаветно преданным своей Родине"

В аннексированном Крыму одну из улиц Симферополя назовут в честь ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ и координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко.

"Этот человек (Захарченко, – ред.) навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию", – отметил Козенко.

Автором инициативы кроме комитета "Россия – Донбасс" также является сенатор и председатель "Русской общины Крыма" Сергей Цеков.

По его словам, расположение улицы в микрорайоне "Крымская роза" символично, так как оккупированный Донецк еще называют Городом миллиона роз.

"Кроме того, столица ДНР – побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируется высадить аллею роз", – подытожил Козенко.

В комментариях к посту пользователи пишут: "Спасибо за вечную память герою Донбасса", "В память о герое Донбасса!" и тому подобное.

Как ранее сообщал Фокус:

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