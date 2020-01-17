Зеленский может поехать с визитом в Сингапур и Вьетнам, – СМИ
2020-01-17 14:13:17
В ходе визитов может быть подписан договор о сотрудничестве с АСЕАН
Президент Владимир Зеленский в этом году может отправиться с рабочим визитом в Сингапур и Вьетнам.
Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на свои источники.
Территория визита Зеленского может расшириться и на другие страны Юго-Восточной Азии.
Издание также отмечает, что министр иностранных дел Пристайко как раз 13-14 января посетил Сингапур. Это якобы могло быть связано с подготовкой визита президента.
Кроме того, Украина якобы обсуждает с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии) возможность присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной Азии от 1976 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- На ближайшее время у Зеленского также запланирован визит в Лондон. В его ходе планируется подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией.
- В конце января президент Украины посетит и Польшу, где проведет встречу с президентом Анджеем Дудой.
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