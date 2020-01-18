Минюст подал апелляцию на решение ЕСПЧ по люстрации

В октябре ЕСПЧ решил, что закон "Об очищении власти" нарушает некоторые нормы Конвенции по правам человека

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрация) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает РБК-Украина.

Апелляцию будет рассматривать Большая пала ЕСПЧ.

"Подано заявление 16 января вечером", - сообщил он.

Отметим, что последним днем подачи апелляции было 17 января.

Напомним, 17 октября Европейский суд по правам человека постановил, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти", принятом в 2014 году, нарушило их права. Решение было принято по делу "Полях против Украины", которое объединяет еще четыре иска от украинских граждан, попавших в 2014 году под действие закона о люстрации.

Суд решил, что закон "Об очищении власти" применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Следовательно, закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.

ЕСПЧ постановил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации (6500 евро первому заявителю и 5300 евро остальным).

Как ранее сообщал Фокус:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что обычный госслужащий при четвертом президенте Викторе Януковиче, который не нарушал закон, не должен попадать под люстрацию.