Рябошапка в декабре получил почти 260 тысяч гривен зарплаты

2020-01-18 16:47:10

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Генпрокурор заработал в семь раз больше оклада

Зарплата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки за декабрь года составила 259 336 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Отмечается, что оклад Рябошапки составил 37 тысяч гривен. Зарплату указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую именно сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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