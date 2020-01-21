Павловского из "дела Гандзюк" отправили под арест на полтора месяца

Игоря Павловского задержали 20 января. Его подозревают в создании преступной группировки

Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому – арест на полтора месяца без права внесения залога.

Павловский проходит по делу убийства активистки Кати Гандзюк. Также ему инкриминируют создание и управление преступной группой.

Адвокат Павловского сразу после оглашения решения суда заявил, что будет подавать апелляцию.

"Думаю, всем, у кого есть юридическое образование, понятно, что юридических оснований для того, чтобы наложить безальтернативный арест не было", – говорит он.

УП пишет, что прокуроры заявили, мол Павловский поручил своим сообщникам сжечь авто активистов.

Также сторона обвинения говорит, что Павловский организовывал массовые беспорядки.

По версия следствия, Павловский считается посредником между заказчиками и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк. Сначла он находился в СИЗО, но потом меру пресечения ему смягчили.

20 января 2020 года Павловского задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации, которая запугивала депутатов Алешковского райсовета и уничтожала имущество активистов. Сейчас уже объявлено 9 подозрений и проведено 30 обысков по указанному делу.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".

5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что приговор вступил в законную силу и принят к исполнению.