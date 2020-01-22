Зеленский в Давосе. Выступление президента на Всемирном экономическом форуме (трансляция)

Президент выступает в рамках Давосского форума во второй день проведения ВЭФ 2020

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступает в рамках программы Давосского форума. Президент принимает участие в сессии второго дня Всемирного экономического форума в Давосе 2020.

Выступление Зеленского началось в 17:15 и продлится до 17:45. В Офисе президента также сообщили, что Зеленский планирует провести несколько встреч в Давосе с участниками форума.

"Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций", – говорится в сообщении ОП.

Также было анонсировано спецзаявление, которое Зеленский собирается сделать в Давосе.

Обновление 17:52

Три вещи которые будут интересны для инвесторов в Украине, по мнению Зеленского:

Новая программа "Инвестор-няня" – крупным инвесторам будут приставляться персональные менеджеры, которые будут решать вопросы, связанные с бизнесом в Украине.

Инвесторы (10 млн долларов +), которые присоединятся к программе большой приватизации в первые два года, будут освобождены на 5 лет от налога на прибыль.

В стане проводится множество реформ – земельная, концессия, дерегуляция. В Украину выгодно вкладывать деньги, так как в стране рабочая сила дешевле, чем в Европе.

Обновление 17:43

Зеленский сказал, что был рад встрече в Нормандском формате. Президент поблагодарил страны-партнеры – Германию и Францию.

"Мы пока не смогли прекратить огонь на Донбассе. Если все стороны захотят прекратить войну – она завершится завтра".

Обновление 17:41

Президент заявил, что видит будущее Украины в ЕС.

"Что должен сделать ЕС для Украины – взять Украину в свой состав. Мне кажется, это философский вопрос, он не о том, когда Украина будет в ЕС, а на каких правах она туда попадет. Сейчас хорошее время для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз, когда одна из стран сделала exit".

Обновление 17:34

Зеленский призвал потенциальных инвесторов "не упустить Украину".

Обновление 17:33

"Пока мы недоинвестированы и недолюблены", – Зеленский.

Обновление 17:32

Зеленский заявил, что задача Украины сталь лидером в Европе – это амбициозные планы.

"За последние годы старана сделала несколько шагов назад, но мы не отступили, а просто сделали разгон", – сказал Зеленский.

"Украине пока что не хватает инвестиций. Мы предлагаем всем стать инвесторами новой Украины".

Обновление 17:29

"Шестой год в моей стране идет война, несмотря на международное право и сотни организаций, которые должны были бы его защищать. Вот такая у нас реальность. Миру нужны новые правила безопасности. Мир не может быть объединен лишь в Facebook", - заявил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Среди участников форума из Украины зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава ДТЭК Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На форуме в Давосе президент Владимир Зеленский 22 января выступит со специальным заявлением..