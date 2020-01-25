У нас не слепой ксерокс: Вице-премьер о синхронизации законов с ЕС

По словам Дмитрия Кулебы, Украина должна прийти к членству в Евросоюзе, четко защищая свои национальные интересы

Украина не будет заниматься слепым копированием норм европейского законодательства на пути к членству в Евросоюзе. Об этом заявил вице-премьер по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что Украина должна прийти к членству в Евросоюзе, "четко защищая свои национальные интересы и таким образом, чтобы и самим быть сильными, и сделать ЕС более сильным благодаря нашему членству".

Сейчас правительство поставило себе задачу достичь соответствия экономическим критериям членства в ЕС, но без слепого копирования европейских норм.

"У нас не "ксерокс", где мы слепо копируем. У нас есть умный алгоритм, где мы эффективно внедряем нормы и делим их, по совету одних украинских экспертов, на три группы: выгодные нормы, нейтральные и невыгодные. То есть, сначала адаптируем то, что нам наиболее выгодно, затем беремся за нейтральные и напоследок оставляем то, что сейчас нам по каким-то экономическим причинам невыгодно", - рассказал Кулеба.

Вице-премьер добавил, что Украину действительно ждут в Евросоюзе и НАТО, хотя есть и страны, которые скептически относятся к членству нашей страны в этих организациях. При этом, по его словам, в ЕС нет ни одной страны, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к союзу.

Напомним, на форуме в Давосе глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом. По его словам, сначала необходимо построить сильную экономику. Позже Арахамия уточнил, что выступает за максимальную интеграцию с европейскими соседями, но при этом интересы Украины должны быть приоритетом номер один. "Все остальное – lost in translation. Евроинтеграции быть", – отметил нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. По его словам, Киев взамен рассчитывает на упрощение таможенных процедур.