Россияне грозят уйти с сессии ПАСЕ, если ущемят их полномочия

Полномочия делегации РФ оспаривают Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина

Делегация России покинет зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия ее делегации будут ущемлены после того, как их оспорила Украина вместе с партнерами по группе "Балтик+". Об этом заявил глава российской делегации Петр Толстой, сообщило агентство ТАСС.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", – предупредил Толстой.

Он уточнил, что оппоненты российской делегации предлагают "осудить Россию за поправки в конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются. Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией", – напомнил он.

Ранее делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Первый утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека, вторая указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также на участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

Напомним, что "Балтик+" – это группа пяти стран в ПАСЕ, в которую входят Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина.

По регламенту ПАСЕ, все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Если полномочия оспаривают не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций, то комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции.

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