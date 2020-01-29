"Эксперимент получил обратный результат". Кабмин ликвидирует морские инспекции из-за неэффективности
2020-01-29 12:39:43
По словам премьера, эти органы полностью себя дискредитировали, в связи с чем и было принято решение об их ликвидации
Правительство ликвидирует морские инспекции из-за их неэффективности.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, в Госэкоинспекции существовали две отдельные морские инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.
"К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев", – написал Гончарук.
По его словам, эти органы полностью себя дискредитировали, в связи с чем и было принято решение об их ликвидации.
"Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции", – сообщил Гончарук.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новая Гостаможенная служба заработада 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.
- Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников. Таким образом он планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.