Бизнесмен Катющенко считает провокацией пророссийские билборды с его изображением

По его словам, это провокация

Бизнесмен Олег Катющенко назвал провокацией свое изображение на демонтированных баннерах с пророссийскими лозунгами. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.

Помимо этого, его жена Инна Катющенко, которая является президентом компании "Эдипресс Медиа" (журнал "Viva") в своем "Фейсбуке" прокомментировала инцидент, заявив, что они с супругом не знают, кто и почему это сделал.

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"Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды. Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", - написала она.

Сообщается, что сейчас полиция и городские власти разбираются, кто устроил провокацию и отсматривают камеры наблюдения.

Напомним, что вечером в среду, 29 января, в нескольких местах в Киеве были установлены провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия – наш главный стратегический партнер".

Позже пресс-служба КГГА заявила, что коммунальщики убрали незаконную рекламу.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной прошлого года, накануне президентских выдоров в Украине, в разных городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной агитации Петра Порошенко с надписью "Конец".