Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере, – Зеленский
2020-01-31 14:21:18
Украинская сторона рассматривает способы закупки новых вооружений
Украина готова расширять отношения с американской стороной в сфере обороны и безопасности, а также рассматривает способы закупки новых вооружений.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.
"Украина готова развивать новые формы партнерства со США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin", – сказал он.
Зеленский отметил, что во время встречи обсуждалось усиление Военно-морских сил Украины с помощью катеров класса Island.
Зеленский подчеркнул, что Украина активно взаимодействует с американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности.
"Уверен, это даст импульс для взаимовыгодного сотрудничества с топовыми оборонными компаниями США", – указал он.
Также президент Украины отметил важность того, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США.
Глава государства убежден, что помощь США в сфере безопасности в размере 365 миллионов долларов существенно усилит обороноспособность Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января в Украину прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.
- 31 января Помпео в ходе брифинга заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами и заявил, что Украина является "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом".
- Зеленский заявил, что процесс импичмента Дональда Трампа не принес негативное влияние на украинско-американские отношения.