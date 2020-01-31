Украина и Британия согласовали новый текст торгового соглашения

До 31 декабря 2020 года между странами по-прежнему будет действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка сообщил, что Украина и Великобритания согласовали текст нового торгового соглашения между странами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, до 31 декабря 2020 года между обеими странами по-прежнему будет действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Это происходит в силу положений соглашения об условиях выхода Британии из ЕС", – пояснил он.

А уже новое соглашение о свободной торговле между странами начнет действовать после завершения так называемого переходного периода в Британии, с 1 января 2021 года.

"Готовясь к жесткому Brexit, мы уже согласовали текст этого договора. Теперь у нас есть дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы", – отметил замминистра.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год.