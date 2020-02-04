Курс на 300 депутатов. Рада в первом чтении приняла поправки в Конституцию

Для окончательного принятия изменений в Конституцию необходимо 300 голосов. Сегодня Рада дала только 236

Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский проект изменений в Конституцию о сокращении количества народных депутатов до 300 и закреплении в Основном законе пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в проекте изменений в Конституцию. Соответствующий законопроект №1017 поддержали 236 депутатов.

Представители всех фракций и депутатских групп за исключением "Опозиционной платформы - За жизнь" выступили против законопроекта.

Для окончательного принятия изменений в Конституцию на одной из следующих сессий его должны поддержать 300 депутатов.

Согласно предложенным поправкам, в статье 76 Основного закона хотят прописать, что "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины". Также предлагается исключить норму, что депутаты избираются "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

Кроме того, Зеленский предлагает ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком: "Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком".

В статье 77 предлагается указать, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе.

В случае принятия законопроекта новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва. Парламент, избранный до вступления в силу закона, продолжит исполняться свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

В команде президента уменьшение числа депутатов объясняют сокращением населения Украины, поэтому пропорциональное представительство по отношению к гражданам народных депутатов, представляющих их интересы, тоже должно быть сокращено. Необходимость закрепить в Конституции норму о выборах нардепов по порациональней системе объясняют желанием исключить ситуацию, когда Верховная Рада регулярно меняет избирательную систему.

3 сентября Верховная Рада направила законопроект на рассмотрение в Конституционный суд. 16 декабря КСУ вынес позитивное решение по проекту изменений в Основной Закон. При этом он также указал несколько предостережений.

После сокращения числа нардепов усложниться право депутатов оспаривать принятые законы в КСУ (сейчас для этого необходимо подписи 45 нардепов – 10% от конституционного состава Рады).

Исключение из ст. 76 положения "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" с сохранением его в ч. 1 статьи 71 Конституции Украины может предоставить возможность на законодательном уровне закрепить любые правила выборов народных депутатов Украины.

Требование для депутатов последние пять лет проживать в стране в формулировке "Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины" (сейчас – "Народным депутатом может быть избран") повлечет юридическую неопределенность относительно лиц, которые могут баллотироваться в Раду. В таком случае не получиться установить возможность участия в выборах граждан, которые на момент регистрации кандидатом в нардепы еще не достигли 21 года или проживали в Украине менее 5 лет, однако к моменту установления результатов выборов могут такого возраста достичь или может наступить пятилетний срок их проживания в стране.

Определение типа избирательной системы является вопросом политической целесообразности и должен решаться парламентом. Учитывая это, нет необходимости для закрепления типа избирательной системы в Конституции.

18 декабря Комитет по вопросам правовой политики принял решение в связи с наличием предостережений КСУ установить срок для подачи поправок и предложений к законопроекту №1017 и срок для обработки законопроекта другими комитетами и до середины января.

Однако уже 13 января глава комитета Ольга Совгиря предложила пересмотреть решение Комитета относительно законопроекта №1017, и не обращать внимание на замечания Конституционного Суда. Большинством голосов коллеги по Комитету поддержали это предложение и рекомендовали Верховной Раде поддержать поправки в Конституцию.

Как ранее сообщал Фокус:

14 января Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект №1028 внесения изменений в Конституцию о создании консультативных парламентских органов.