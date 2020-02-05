Электрическим током пытал местный врач, потом давал шоколадки, – бывший пленный Александр Тимофеев

По словам бывшего заложника, цели замучить до смерти у боевиков не было, они просто развлекались

Бывший пленник боевиков житель Донецка Александр Тимофеев рассказал в интервью Фокусу, как попал в заложники и как его пытали в тюрьмах боевиков.

Тимофеева задержали в декабре 2017 года при пересечении линии соприкосновения на пункте пропуска боевиков. Так называемое "Министерство государственной безопасности" (МГБ) обвинило его в шпионаже.

Долгое время Тимофеев находился на территории бывшего завода "Изоляция", где к нему регулярно применялись пытки.

"Как я понял после, допросы в "МГБ" – это еще не самая плохая "история". Хуже всего находиться на "Изоляции". Это такой концлагерь, место бесконечных унижений и издевательств. За два-три дня преодолеют болевой порог человека: каждый расскажет, что делал на самом деле, придумает то, чего не делал. А после начинаются издевательства", – рассказывает Тимофеев.

В "Изоляции" в одной комнате размеров примерно 25–30 кв. м содержалось 15–20 человек. Кроме того, держали людей и в подвалах. Всего там в разное время находилось по 60-80 человек. Пыточную боевики называли "комнатой преображения".

Он вспоминает, что бывали дни, когда вместо пыток заставляли слушать или смотреть как издеваются над другими заложниками. По его словам, "любимой процедурой" боевиков были пытки электрическим током. При этом чаще всего их проводил местный врач.

"Кому-то противогаз надевали и подачу кислорода перекрывали. Мне – чаще кулек на голову. После били в область грудной клетки и по голове – в темноте не успеваешь вовремя сгруппироваться. Как уже говорил, пытки электрическим током для них – лучшее развлечение. Я называл тех людей, которые это делают, "веселые садисты". Всегда делали все со смехом. Особенно когда устраивали "шоу", заставляли издеваться одних удерживаемых над другими", – говорит Тимофеев.

При этом, по его словам, боевики не хотели доводить пытки до летальных случаев.

"Врач контролировал "дозу": шоколадку мог дать после тока – "заботился". Давление измерял. Укольчик делал. Не интересно же убивать – издеваться можно завтра, послезавтра. Цели замучить до смерти не было, просто развлекались", – рассказывает бывший пленник.

В мае 2018 года Тимофеева перевели в СИЗО, а осенью 2019 года – в колонию, после того как местный "суд" приговорил его к 14 годам тюрьмы. 29 декабря его освободили в рамках большого обмена с ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.