Япония впервые примет участие в учениях See Breeze в Украине, – Минобороны

Министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с представителем Сил самообороны Японии Джиро Хироэ

Министр обороны Андрей Загороднюк в среду, 5 февраля, встретился с генеральным директором Департамента систем командования, управления, связи, обмена информацией и разведки (C4) Командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии генерал-майором Джиро Хироэ.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В ходе встречи стороны договорились об участии японских военнослужащих в военно-морских учениях See Breeze, которые пройдут в Украине в этом году.

Участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами, отметили в оборонном ведомстве Украины.

Отмечается, что замминистра обороны Алина Фролова рассказала иностранным представителям о ходе операции Объединенных сил на Донбассе.

"Также японскую делегацию проинформировали о милитаризации оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова, а также о дестабилизирующие действия, которые совершает эта страна в Азово Черноморском регионе", – сообщили в Минобороны.

В рамках визита в Украину представители японской делегации приняли участие в утреннем церемониале чествования украинских защитников, павших в боях за независимость страны и возложили цветы к Стеле Памяти.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году военные учения See Breeze-2019 прошли в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.