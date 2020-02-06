Земельная реформа не предусматривает приобретение земли иностранцами, – Арахамия

По словам Арахамии, законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте "Об обороте земли" запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.

"100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект. Сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми – там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцами в любой форме: через корпоративные права, через банки", – заявил Арахамия.

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