Презентация "Дії": идеолог проекта Федоров госпитализирован в тяжелом состоянии

Михаил Федоров не смог присутствовать на презентации своего проекта

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации приложения "Дія" ("Государство в смартфоне"), над которым работал Федоров, сообщает Страна.

Отмечается, что Михаил Федоров стал одним из идеологов госпроекта по диджитализации, но на презентации своего проекта присутствовать не смог.

"Сегодня нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он молодец. Я уверен, что врачи ему помогут. Он находится действительно в тяжелом состоянии. Давайте его поддержим", – сказал Владимир Зеленский во время выступления.

Накануне Федоров писал у себя в Facebook, что не сможет присутствовать на презентации.

"К сожалению, я не смогу присутствовать и вести презентацию в связи с временным отсутствием и лечением, но презентация будет огонь", – написал он.

Тем не менее, сегодня, 6 февраля, Федоров у себя в Facebook активно комментировал особенности использования приложения. В частности, он написал: "Прогнозируемо то ложится, то поднимается реестр МВД. Само приложение летает. Поэтому могут быть проблемы с отображением. Другого пути нет, как переждать большой поток трафика".

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

Мобильное приложение "Дія" заработало в тестовом режиме в декабре.