Разумков провел воспитательную минуту в Раде
2020-02-06 14:05:00
Председатель ВР призвал народных депутатов оставаться людьми
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился к парламенту после того, как произошли стычки у входа в президиум.
"Я понимаю, что сегодня нас много кто толкает на то, чтобы в Верховной Раде снова была драка, кровь, и чтобы не только в Верховной Раде", – заявил Разумков.
Также он подчеркнул, что договоренности между фракциями нужно соблюдать.
"Прошел комитет, подготовил правки, предоставил их в зале. Зал имел возможность их изучить, сейчас зал имеет право решить, не имеет право решать Разумков, Стефанчук, Корниенко, Геращенко, Герасимов, Порошенко, Рабинович, Бойко или кто-то другой. Решения будут приниматься большинством, нравится мне это или нет", – сообщил Разумов.
Он добавил, что решение по закону о земле будет принимать вся Верховная Рада.
"Я понимаю, что кто-то хочет политического пиара, понимаю, так как тоже пришел из этого рынка. Но я думаю, что пиар не должен быть выше, чем государственной позиция. У каждого она своя, кто-то поддерживает рынок земли, кто-то против, но давайте уважать друг друга, давайте уважать договоренности. До сегодняшнего дня, почти всегда мы находили общий язык и выполняли обещания, которые были достигнуты. Сегодня пошло не так", – заявил председатель ВР.
Разумков также призвал народных депутатов "оставаться людьми".
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли. Депутатам предстоит рассмотреть около 4 018. правок. Профильный комитет рекомендует поддержать 9 из них и принять законопроект во втором чтении.
- Перед началом рассмотрения законопроекта возле президиума произошла небольшая потасовка между "слугами народа" и представителями "Батькивщины".