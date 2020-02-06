Разумков провел воспитательную минуту в Раде

Председатель ВР призвал народных депутатов оставаться людьми

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился к парламенту после того, как произошли стычки у входа в президиум.

"Я понимаю, что сегодня нас много кто толкает на то, чтобы в Верховной Раде снова была драка, кровь, и чтобы не только в Верховной Раде", – заявил Разумков.

Также он подчеркнул, что договоренности между фракциями нужно соблюдать.

"Прошел комитет, подготовил правки, предоставил их в зале. Зал имел возможность их изучить, сейчас зал имеет право решить, не имеет право решать Разумков, Стефанчук, Корниенко, Геращенко, Герасимов, Порошенко, Рабинович, Бойко или кто-то другой. Решения будут приниматься большинством, нравится мне это или нет", – сообщил Разумов.

Он добавил, что решение по закону о земле будет принимать вся Верховная Рада.

"Я понимаю, что кто-то хочет политического пиара, понимаю, так как тоже пришел из этого рынка. Но я думаю, что пиар не должен быть выше, чем государственной позиция. У каждого она своя, кто-то поддерживает рынок земли, кто-то против, но давайте уважать друг друга, давайте уважать договоренности. До сегодняшнего дня, почти всегда мы находили общий язык и выполняли обещания, которые были достигнуты. Сегодня пошло не так", – заявил председатель ВР.

Разумков также призвал народных депутатов "оставаться людьми".

Как ранее сообщал Фокус: