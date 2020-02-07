Алексей Кучеренко назвал Максима Ткаченко "малолтеним клоуном", а в ответ услышал угрозы в матерной форме

Народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина") подал заявление в полицию на своего коллегу по парламенту Максима Ткаченко ("Слуга народа", до выборов – директор ООО "Квартал-концерт"). Об этом он написал в Facebook.

Вчера во время блокирования президиума Рады перед началом рассмотрения законопроекта о рынке земли между депутатами произошла небольшая стычка. Ткаченко сказал Кучеренко, что его время прошло и ему следует отправится в санаторий в Трускавец.

"Я не с вами разговариваю. Вы – клоуны малолетние", – ответил нардеп из "Батькивщины".

После этого Ткаченко обматерил Кучеренко.

"Вы сейчас за клоуна, бл*дь, получите п*зды", – сказал "слуга народа".

Вечером Кучеренко сообщил, что написал заявление в полицию на Ткаченко и будет жаловаться в Комитет по регламенту и депутатской этике.

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОДА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением", – отметил депутат.

Свои заявления он пообещал отозвать, если Ткаченко с трибуны Рады принесет "извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления".

Как ранее сообщал Фокус:

7 февраля Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли. Депутатам предстоит рассмотреть около 4 018. правок. Профильный комитет рекомендует поддержать 9 из них и принять законопроект во втором чтении.