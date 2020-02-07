Министр юстиции за 60 секунд назвал 48 "партий-зомби", которые хочет закрыть через суд

Денис Малюська хочет ликвидировать "теневой рынок" партий

Министерство юстиции подало иск в суд с просьбой закрыть партии, которые на протяжении последних 10 лет не принимали участие в президентских и парламентских выборах. Об этом говорится в видеообращении министра Дмитрия Малюськи.

Он сообщил, что в Украине зарегистрировано 349 партий. Среди них – 48 "партий-зомби", которые фактически не функционируют и продаются на "теневом рынке". Их названия министр перечислил на видео за 60 секунд.

В частности, среди перечисленных Малюськой партий есть Социал-демократическая партия Украины, партия "Женщины Украины", Организация украинских националистов, "Дети войны "Народный дом Украины", партия "Справедливая страна" и другие.

"Существует целый "теневой рынок", на котором за значительные сумы продаются и покупаются политические партии. На министерство юстиции возложен контроль за деятельностью партий. Мы подали иски об аннулировании одновременно всех партий, деятельность которых сегодня не соответствует требованиям закона. А именно – не выдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины на протяжении 10 лет", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что позитивное решение суда по этому вопросу позволит " обеспечить политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, обеспечит дисциплину и ликвидирует теневой рынок".

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно последнему опросу "Рейтинга", самой популярной партией остается "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. ОПЗЖ поддерживают 13,5%, "Евросолидарность" – 9,5%, "Батькивщину" – 8,1%.