"Передать эстафету": Байден рассказал, почем решил уйти из президентской гонки (видео)
По словам американского президента, лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это поможет объединить американскую нацию.
Президент США Джо Байден обратился к американцам. Он объявил, что уходит из президентской гонки. Обращение американского лидера было опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
"В последние недели мне стало ясно, что я должен объединить свою партию в этом важнейшем начинании… Я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", — заявил он.Важно
По словам Байдена, в течение следующих шести месяцев до выборов он "будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей президента". Кроме того, он поддержал вице-президента Камалу Харрис.
"Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки заслуживают моего второго срока. Но ничто не может помешать спасению нашей демократии, в том числе и личные амбиции", — сказал он.
При этом Байден заявил, что сейчас время и место для новых голосов. При этом он не упомянул кандидата в президенты Дональда Трампа.
Джо Байден об Украине
Также Байден рассказал, что Штаты в последующие шесть месяцев продолжат формировать коалицию гордых наций, чтобы не дать России захватить Украину.
Ранее FT сообщало, что Байден до выборов сосредоточится на вопросах Украины и Ближнего Востока. До окончания президентских выборов в США действующий глава Белого дома, как пишет Financail Times, сосредоточится на внешней политике. В частности, он хочет обеспечить максимальную поддержку Украины на случай прихода к власти Дональда Трампа.
Также журналисты NYT рассказали, как Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов. Так, Байден сообщил о выходе из предвыборной гонки большинству своих сотрудников лишь за минуту до того, как объявил о своем решении в социальных сетях. Вице-президент Камала Харрис также узнала о намерении Байдена в воскресенье.