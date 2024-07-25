"Передать эстафету": Байден рассказал, почем решил уйти из президентской гонки (видео)

По словам американского президента, лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это поможет объединить американскую нацию.

Related video

Президент США Джо Байден обратился к американцам. Он объявил, что уходит из президентской гонки. Обращение американского лидера было опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

"В последние недели мне стало ясно, что я должен объединить свою партию в этом важнейшем начинании… Я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", — заявил он.

Важно

Снятие Байдена с выборов: почему Трамп может стать более открытым к сотрудничеству с Зеленским, — СМИ

По словам Байдена, в течение следующих шести месяцев до выборов он "будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей президента". Кроме того, он поддержал вице-президента Камалу Харрис.

"Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки заслуживают моего второго срока. Но ничто не может помешать спасению нашей демократии, в том числе и личные амбиции", — сказал он.

При этом Байден заявил, что сейчас время и место для новых голосов. При этом он не упомянул кандидата в президенты Дональда Трампа.

Джо Байден об Украине

Также Байден рассказал, что Штаты в последующие шесть месяцев продолжат формировать коалицию гордых наций, чтобы не дать России захватить Украину.

Обращение Джо Байдена

Ранее FT сообщало, что Байден до выборов сосредоточится на вопросах Украины и Ближнего Востока. До окончания президентских выборов в США действующий глава Белого дома, как пишет Financail Times, сосредоточится на внешней политике. В частности, он хочет обеспечить максимальную поддержку Украины на случай прихода к власти Дональда Трампа.

Также журналисты NYT рассказали, как Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов. Так, Байден сообщил о выходе из предвыборной гонки большинству своих сотрудников лишь за минуту до того, как объявил о своем решении в социальных сетях. Вице-президент Камала Харрис также узнала о намерении Байдена в воскресенье.