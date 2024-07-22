Над письмом работали трое: как Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов, — NYT

По данным New York Times, Байден сообщил о выходе из предвыборной гонки большинству своих сотрудников лишь за минуту до того, как объявил о своем решении в социальных сетях. Вице-президент Камала Харрис также узнала о намерении Байдена в воскресенье.

Related video

В субботу, 20 июля, президент США Джо Байден вызвал в Белый дом двух доверенных лиц — Стива Ричетти и Майка Донилона. Американский лидер принял решение о выходе из предвыборной гонки до того, как те прибыли. Издание New York Times рассказало о том, что происходило за кулисами в эти выходные.

"С полудня и до глубокой ночи все трое работали над одним из важнейших и исторических писем за все время президентства мистера Байдена", — говорится в материале.

Байден, голос которого охрип из-за коронавируса, решил объявить о своем решении в письме, а не на камеру. Он работал над подготовкой текста с Донилоном, автором многих публичных выступлений президента, тогда как господин Ричетти сосредоточился на следующих шагах: когда информировать сотрудников, как это сделать и кого еще нужно будет уведомить.

В воскресенье снятие Байдена было уже решенным делом, однако "чиновники Белого дома продолжали забрасывать репортеров комментариями о том, как решительно настроен президент остаться в гонке и победить Трампа".

Почти никто вне Белого дома не знал, о чем думает президент, пока он не опубликовал свое заявление в социальных сетях в воскресенье.

New York Times отмечает, что выход из предвыборной гонки за президентское кресло был одним из самых драматических личных решений, которые когда-либо приходилось принимать американскому президенту. Это было решение, которое Байден не хотел принимать, и боролся против него в течение нескольких недель.

Неделей ранее сенатор Чак Шумер, нью-йоркский демократ и лидер большинства, который является одним из сильнейших союзников президента США, сказал ему в лицо, что большинство членов Конгресса готовы перевернуть страницу относительно его кандидатуры, и призвал Байдена рассмотреть три вещи: риски для его личного наследия, будущее страны и влияние на Конгресс, если демократы понесут значительные потери на выборах в ноябре.

"Мне нужна еще неделя", — ответил тогда Байден, по словам лица, которое знает о 35-минутной встрече 13 июля.

Утром в воскресенье, 21 июля, Байден позвонил вице-президенту Камале Харрис и предупредил ее о своих планах. Также он проинформировал о выходе из предвыборной гонки руководителя своего штаба. При этом многие ключевые советники узнали о его снятии с выборов за минуту до того, как об этой информации стало известно публично — в 13:46 в соцсети Х.

"Некоторые чиновники в рядах Белого дома были шокированы. Другие плакали. Третьи испытали облегчение, узнав, что решение принято и кампания может продолжаться", — пишет издание.

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. Он заявил, что это решение в интересах демократов и всей страны.

Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.

Фокус писал о том, как выход Джо Байдена из президентской гонки может изменить избирательную кампанию в Штатах.