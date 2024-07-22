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Світ Вибори у США: Байден зняв свою кандидатуру

Над листом працювали троє: як Байден ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з виборів, — NYT

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Фото: Flickr | 21 липня Джо Байден оголосив про вихід із виборчих перегонів

За даними New York Times, Байден повідомив про вихід із передвиборчих перегонів більшості своїх співробітників лише за хвилину до того, як оголосив про своє рішення в соціальних мережах. Віцепрезидентка Камала Гарріс також дізналася про намір Байдена в неділю.

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У суботу, 20 липня, президент США Джо Байден викликав до Білого дому двох довірених осіб — Стіва Річетті та Майка Донілона. Американський лідер ухвалив рішення про вихід із передвиборчих перегонів до того, як ті прибули. Видання New York Times розповіло про те, що відбувалося за лаштунками у ці вихідні.

"З полудня і до глибокої ночі всі троє працювали над одним із найважливіших та історичних листів за весь час президентства містера Байдена", — йдеться у матеріалі.

Байден, голос якого охрип через коронавірус, вирішив оголосити про своє рішення в листі, а не на камеру. Він працював над підготовкою тексту з Донілоном, автором багатьох публічних виступів президента, тоді як пан Річетті зосередився на наступних кроках: коли інформувати співробітників, як це зробити та кого ще потрібно буде повідомити.

У неділю зняття Байдена було вже вирішеною справою, проте "чиновники Білого дому продовжували закидати репортерів коментарями про те, як рішуче налаштований президент залишитись у перегонах та перемогти Трампа".

Майже ніхто поза Білим домом не знав, про що думає президент, поки він не опублікував свою заяву в соціальних мережах у неділю.

New York Times зазначає, що вихід із передвиборчих перегонів за президентське крісло було одним із найдраматичніших особистих рішень, які будь-коли доводилося приймати американському президенту. Це було рішення, яке Байден не хотів приймати, і боровся проти нього протягом кількох тижнів.

Тижнем раніше сенатор Чак Шумер, нью-йоркський демократ і лідер більшості, який є одним із найсильніших союзників президента США, сказав йому в обличчя, що більшість членів Конгресу готові перегорнути сторінку щодо його кандидатури, і закликав Байдена розглянути три речі: ризики для його особистої спадщини, майбутнє країни та вплив на Конгрес, якщо демократи зазнають значних втрат на виборах у листопаді.

"Мені потрібен ще тиждень", — відповів тоді Байден, за словами особи, яка знає про 35-хвилинну зустріч 13 липня.

Вранці в неділю, 21 липня, Байден зателефонував віцепрезидентці Камалі Гарріс і попередив її про свої плани. Також він поінформував про вихід із передвиборчих перегонів керівника свого штабу. Водночас багато ключових радників дізналися про його зняття з виборів за хвилину до того, як про цю інформацію стало відомо публічно — о 13:46 у соцмережі Х.

"Деякі чиновники у лавах Білого дому були шоковані. Інші плакали. Треті зітхнули з полегшенням, дізнавшись, що рішення ухвалене і кампанія може продовжуватися", — пише видання.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів президента США. Він заявив, що це рішення в інтересах демократів та всієї країни.

Байден підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс на посаду президента від Демократичної партії.

Фокус писав про те, як вихід Джо Байдена з президентської гонки може змінити виборчу кампанію у Штатах.