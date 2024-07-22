Над листом працювали троє: як Байден ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з виборів, — NYT

За даними New York Times, Байден повідомив про вихід із передвиборчих перегонів більшості своїх співробітників лише за хвилину до того, як оголосив про своє рішення в соціальних мережах. Віцепрезидентка Камала Гарріс також дізналася про намір Байдена в неділю.

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У суботу, 20 липня, президент США Джо Байден викликав до Білого дому двох довірених осіб — Стіва Річетті та Майка Донілона. Американський лідер ухвалив рішення про вихід із передвиборчих перегонів до того, як ті прибули. Видання New York Times розповіло про те, що відбувалося за лаштунками у ці вихідні.

"З полудня і до глибокої ночі всі троє працювали над одним із найважливіших та історичних листів за весь час президентства містера Байдена", — йдеться у матеріалі.

Байден, голос якого охрип через коронавірус, вирішив оголосити про своє рішення в листі, а не на камеру. Він працював над підготовкою тексту з Донілоном, автором багатьох публічних виступів президента, тоді як пан Річетті зосередився на наступних кроках: коли інформувати співробітників, як це зробити та кого ще потрібно буде повідомити.

У неділю зняття Байдена було вже вирішеною справою, проте "чиновники Білого дому продовжували закидати репортерів коментарями про те, як рішуче налаштований президент залишитись у перегонах та перемогти Трампа".

Майже ніхто поза Білим домом не знав, про що думає президент, поки він не опублікував свою заяву в соціальних мережах у неділю.

New York Times зазначає, що вихід із передвиборчих перегонів за президентське крісло було одним із найдраматичніших особистих рішень, які будь-коли доводилося приймати американському президенту. Це було рішення, яке Байден не хотів приймати, і боровся проти нього протягом кількох тижнів.

Тижнем раніше сенатор Чак Шумер, нью-йоркський демократ і лідер більшості, який є одним із найсильніших союзників президента США, сказав йому в обличчя, що більшість членів Конгресу готові перегорнути сторінку щодо його кандидатури, і закликав Байдена розглянути три речі: ризики для його особистої спадщини, майбутнє країни та вплив на Конгрес, якщо демократи зазнають значних втрат на виборах у листопаді.

"Мені потрібен ще тиждень", — відповів тоді Байден, за словами особи, яка знає про 35-хвилинну зустріч 13 липня.

Вранці в неділю, 21 липня, Байден зателефонував віцепрезидентці Камалі Гарріс і попередив її про свої плани. Також він поінформував про вихід із передвиборчих перегонів керівника свого штабу. Водночас багато ключових радників дізналися про його зняття з виборів за хвилину до того, як про цю інформацію стало відомо публічно — о 13:46 у соцмережі Х.

"Деякі чиновники у лавах Білого дому були шоковані. Інші плакали. Треті зітхнули з полегшенням, дізнавшись, що рішення ухвалене і кампанія може продовжуватися", — пише видання.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів президента США. Він заявив, що це рішення в інтересах демократів та всієї країни.

Байден підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс на посаду президента від Демократичної партії.

Фокус писав про те, як вихід Джо Байдена з президентської гонки може змінити виборчу кампанію у Штатах.