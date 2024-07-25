"Передати естафету": Байден розповів, чому вирішив піти з президентських перегонів (відео)

За словами американського президента, найкращий шлях уперед — передати естафету новому поколінню. Це допоможе об'єднати американську націю.

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Президент США Джо Байден звернувся до американців. Він оголосив, що йде з президентських перегонів. Звернення американського лідера було опубліковано на YouTube-каналі Білого дому.

"Останніми тижнями мені стало зрозуміло, що я повинен об'єднати свою партію в цьому найважливішому починанні... Я вирішив, що найкращий шлях уперед — передати естафету новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю", — заявив він.

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За словами Байдена, протягом наступних шести місяців до виборів він "буде зосереджений на виконанні своїх обов'язків президента". Крім того, він підтримав віцепрезидента Камалу Гарріс.

"Я вважаю, що мої досягнення на посаді президента, моє лідерство у світі та моє бачення майбутнього Америки заслуговують на мій другий термін. Але ніщо не може перешкодити порятунку нашої демократії, зокрема й особисті амбіції", — сказав він.

При цьому Байден заявив, що зараз час і місце для нових голосів. При цьому він не згадав кандидата в президенти Дональда Трампа.

Джо Байден про Україну

Також Байден розповів, що Штати в наступні шість місяців продовжать формувати коаліцію гордих націй, щоб не дати Росії захопити Україну.

Звернення Джо Байдена

Раніше FT повідомляло, що Байден до виборів зосередиться на питаннях України та Близького Сходу. До закінчення президентських виборів у США чинний глава Білого дому, як пише Financail Times, зосередиться на зовнішній політиці. Зокрема, він хоче забезпечити максимальну підтримку України на випадок приходу до влади Дональда Трампа.

Також журналісти NYT розповіли, як Байден ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з виборів. Так, Байден повідомив про вихід із передвиборчих перегонів більшості своїх співробітників лише за хвилину до того, як оголосив про своє рішення в соціальних мережах. Віцепрезидентка Камала Гарріс також дізналася про намір Байдена в неділю.