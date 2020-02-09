Порошенко потратил 712 тыс. гривен на отдых во Франции, – декларация
2020-02-09 14:47:11
Пятый президент оплатил туристические услуги 28 января и 5 февраля
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал расходы на отдых во Франции общей суммой в 712 038 грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином реестре электронных деклараций.
Существенные изменения в имущественном положении Порошенко задекларировал 5 февраля. Согласно обнародованным данным, 28 января он оплатил туристические услуги во Франции стоимость в 514,6 тыс. грн и 5 февраля заплатил еще 197,4 тыс. грн гривен.
Также Порошенко задекларировал получение 547 тыс. гривен процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.
Напомним, согласно части второй статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае существенного изменения в имущественном состоянии (доходы или расходы свыше 50 прожиточных минимумов. Сейчас – 96,8 тыс. грн) необходимо сообщить об этом НАПК.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 октября президент Владимир Зеленский задекларировал получение 902 454 грн дохода от предоставления в аренду имущества иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.
- 27 декабря 2019 года он также получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тысяч гривен роялти и 104 тысяч гривен компенсации за пользование торговой маркой.