Порошенко потратил 712 тыс. гривен на отдых во Франции, – декларация

Пятый президент оплатил туристические услуги 28 января и 5 февраля

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал расходы на отдых во Франции общей суммой в 712 038 грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином реестре электронных деклараций.

Существенные изменения в имущественном положении Порошенко задекларировал 5 февраля. Согласно обнародованным данным, 28 января он оплатил туристические услуги во Франции стоимость в 514,6 тыс. грн и 5 февраля заплатил еще 197,4 тыс. грн гривен.

Также Порошенко задекларировал получение 547 тыс. гривен процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.

Напомним, согласно части второй статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае существенного изменения в имущественном состоянии (доходы или расходы свыше 50 прожиточных минимумов. Сейчас – 96,8 тыс. грн) необходимо сообщить об этом НАПК.

Как ранее сообщал Фокус:

28 октября президент Владимир Зеленский задекларировал получение 902 454 грн дохода от предоставления в аренду имущества иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.