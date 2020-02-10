Приватизация Нафтогаза решит вопрос с зарплатами его руководства, – Коболев

По словам главы правления, продажа компании не создаст риски для энергетической безопасности страны

Прекратить дискуссию вокруг высоких зарплат топ-менеджеров Нафтогаза может приватизация компании. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег. Частично, полностью (приватизировать, – ред.), как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе", – заявил он.

Коболев подчеркнул, что Нафтогаз приносит очень много денег в бюджет, но обществу не нравится, что менеджмент "получает рыночную зарплату, потому что компания государственная".

"Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК. Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании – есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное", – отметил Коболев.

По его словам, Нафтогаз можно подготовить к IPO (первичному размещению акций на бирже, – ред.) за три года.

"Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", – отметил он.

Напомним, Кабмин утвердил и передал в Верховную Раду законопроект №2831 про перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Документ также предлагает разрешить продажу 49% акций Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты.

Как ранее сообщал Фокус:

Топ-менеджмент Нафтогаза должен получить 29 млн долларов премий в связи с выплатой Газпромом 2,9 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

Правительство обратилось к наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения