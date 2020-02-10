Киев не планирует в ближайшее время назначение посла в РФ, – МИД

Украина и Россия не имеют послов с 2014 года

Киев не планирует в ближайшее время назначать посла в Россию.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел на запрос журналистов.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – говорится в документе.

Ранее МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, но не уточнил в какие из них именно.

В ответ на запрос агентства внешнеполитическое ведомство ответило, что России среди них нет.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение Президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", – сказано в ответе.

В свою очередь, в Кремле подтверждают желание направить посла России в Киев, хотя конкретных переговоров по этому поводу не было. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, паишет УНИАН.

"По кандидатурам преждевременно говорить. В целом вы видите, что между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел", – сказал Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обменяться с Украиной послами, если в Киеве примут соответствующее решение. По его словам, Украина и Россия очень взаимосвязаны между собой, даже несмотря на нынешний уровень отношений.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года. Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года.